Англия

Самый высокооплачиваемый тренер мира Хосеп Гвардиола не уверен, что его Манчестер Сити удастся занять хотя бы 4-е место в Премьер-лиге.

Хосеп Гвардиола возглавил Ман Сити перед началом нынешнего сезона. В первых 10 матчах под руководством испанца Горожане победили 10 раз и в прессе даже появились разговоры о том, что Пеп непременно станет чемпионом Англии с первой же попытки.

Однако после 23 сыгранных матчей Голубая Луна находится даже вне зоны Лиги чемпионов – команда идет на 5-м месте в Премьер-лиге. Впрочем, если Ман Сити обыграет сегодня Суонси, то поднимется на 3-е место, опередив Ливерпуль и Арсенал.

"Вполне возможно, что мы не попадем в Лигу чемпионов", — признал Гвардиола.

"Сейчас мы находимся вне топ-4".

"Но посмотрим в конце сезона, тогда я выскажу свои мысли. Давайте будем сражаться до конца. Как минимум, дайте мне возможность сражаться".

Матч Ман Сити – Суонси начнется сегодня в 15.30 по киевскому времени.