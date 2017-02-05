Самый высокооплачиваемый тренер мира Хосеп Гвардиола не уверен, что его Манчестер Сити удастся занять хотя бы 4-е место в Премьер-лиге.
Хосеп Гвардиола, mancity.com
05 февраля 2017, 10:57
Хосеп Гвардиола возглавил Ман Сити перед началом нынешнего сезона. В первых 10 матчах под руководством испанца Горожане победили 10 раз и в прессе даже появились разговоры о том, что Пеп непременно станет чемпионом Англии с первой же попытки.
Однако после 23 сыгранных матчей Голубая Луна находится даже вне зоны Лиги чемпионов – команда идет на 5-м месте в Премьер-лиге. Впрочем, если Ман Сити обыграет сегодня Суонси, то поднимется на 3-е место, опередив Ливерпуль и Арсенал.
"Вполне возможно, что мы не попадем в Лигу чемпионов", — признал Гвардиола.
"Сейчас мы находимся вне топ-4".
"Но посмотрим в конце сезона, тогда я выскажу свои мысли. Давайте будем сражаться до конца. Как минимум, дайте мне возможность сражаться".
Матч Ман Сити – Суонси начнется сегодня в 15.30 по киевскому времени.