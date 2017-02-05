Уругвайский защитник Мартин Касерес заинтересовал клубы из английской Премьер-Лиги.
МАРТИН КАСЕРЕС, ФОТО ФК ЮВЕНТУС
05 февраля 2017, 12:17
Напомним, с лета прошлого года Касерес является свободным агентом. Его последним клубом был туринский Ювентус.
Уругваец уже прошел медосмотр для Милана, но решил не подписывать контракт с россо-нери. Сообщалось, что 29-летний игрок желает заработать за 6 месяцев полтора миллиона евро, тогда как Милан готов заплатить максимум 700 тысяч с учетом бонусов.
L’Equipe пишет, что Мартин летит в Англию.
Есть информация, что в его услугах заинтересованы Саутгемптон и Сандерленд.