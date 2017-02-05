Англия

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус признался, что решил выбрать Голубую Луну после звонка от Хосепа Гвардиолы.

Интерес к Жезусу проявляли Барселона и Реал, однако в итоге он оказался в Ман Сити.

"В моем трансфере были заинтересованы многие стороны, но решение я принял после звонка Гвардиолы. Он был единственным тренером, который позвонил мне и я был счастлив", — заявил Жезус.

"Я всегда следил за Премьер-лигой и Ман Сити, так что был счастлив надеть эту футболку. Это для меня многое значит. Рад, что сбылась моя мечта поиграть в Европе".

Жезус уже успел хорошо проявить себя в матчах против Тоттенхэма, Кристал Пэлас и Вест Хэма. Бразилец отметился голом и ассистом.