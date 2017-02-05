Форвард Чанчунь Ятай Одион Игало признался, что хотел зимой остаться в АПЛ.
одион игало, twitter
05 февраля 2017, 14:51
Зимой Уотфорд продал Игало в китайский клуб. У Одиона были также другие предложения.
"Когда пришли предложения, то приоритетом была Англия", — цитирует Игало Sky Sports.
"Вест Бромвич хотел меня купить и Кристал Пэлас. Но они не потянули условия Уотфорда. Только китайцы заплатили те деньги, которые хотели в Уотфорде".
"Зарплата в 190 000 фунтов в неделю хороша для меня на личном уровне, но я хотел бы все играть в АПЛ".
"В Англии моя семья, дети ходят здесь в школу. Но, нужно двигаться дальше. Жизнь продолжается", — поведал форвард.