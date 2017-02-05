Англия

Форвард Чанчунь Ятай Одион Игало признался, что хотел зимой остаться в АПЛ.

Зимой Уотфорд продал Игало в китайский клуб. У Одиона были также другие предложения.

"Когда пришли предложения, то приоритетом была Англия", — цитирует Игало Sky Sports.

"Вест Бромвич хотел меня купить и Кристал Пэлас. Но они не потянули условия Уотфорда. Только китайцы заплатили те деньги, которые хотели в Уотфорде".

"Зарплата в 190 000 фунтов в неделю хороша для меня на личном уровне, но я хотел бы все играть в АПЛ".

"В Англии моя семья, дети ходят здесь в школу. Но, нужно двигаться дальше. Жизнь продолжается", — поведал форвард.