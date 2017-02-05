Англия

Габриэль Жезус вырывает победу для Манчестер Сити

Юный бразильский талант Манчестер Сити, Габриэль Жезус сделал дубль в матче против Суонси, что позволило команде Гвардиолы заработать важные три очка (2:1).

Габриэль Жезус и Фернандиньо, mancity.com

После вчерашней неудачи Арсенала в матче с Челси подопечные Гвардиолы обязаны были пользоваться положением и выходить на третью строчку турнирной таблицы, обходя Канониров и опуская их на четвертое место. Однако, встреча со Суонси не оказалась легкой прогулкой для манкунианцев, ведь добыть победу им удалось лишь в компенсированное время.



Поединок для хозяев начался просто прекрасно, как собственно и весь первый тайм, в котором инициатива была полностью на стороне Манчестер Сити. Уже на одиннадцатой минуте встречи манкунианцы вышли вперед, когда лучше всех в чужой штрафной сориентировался Габриэль Жезус и успел вовремя пробить после отскока мяча, не оставив Лукашу Фабиански никаких шансов — 1:0.



Давление хозяев продолжалось, но больше им забить в первом тайме не удалось. Здорово со штрафного выстреливал Яя Туре, но польский кипер гостей сумел отразить мяч. Мог еще в первой половине делать дубль Жезус, но после прострела от Стерлинга успел помешать ему пробить Федерико Фернандес.



Вторая половина сходу началась с более активных действий игроков Суонси. Подопечные Пола Клемента стали играть более раскованно, быстро создав момент у ворот Кабальеро. После удара Сигурдссона парировал выстрел с большим трудом вратарь, переведя мяч в штангу. Также стоит отметить удар головой Моусона, но по воротам защитник не попал. Хозяева ответили шансом Давида Силвы, который своим ударом с опасной позиции мог снять все вопросы в игре, но вовремя подстраховал своих партнеров Моусон, не дав испанцу попасть в створ.



В итоге, за десять минут до окончания основного времени матча Лебеди сравняли счет. После скидки от Нарсинга из-за пределов штрафной в угол ворот Кабальеро пробил Гильфи Сигурдссона — Кабальеро прыгнул, но до мяча не дотянулся — 1:1. Похожим образом Ман Сити уже терял в этом сезоне очки, если вспомнить их игру с Миддлсбро, но в этом поединке сюжет был иным.



Уже в компенсированное время многочисленные атаки хозяев таки принесли плоды. После отличного навеса Давида Силвы головой пробил Габриэль Жезус, но его удар отразил перед собой вратарь. Правда, с добиванием от юного бразильского таланта кипер уже не сравился — 2:1 за Сити.



Таким образом команда Гвардиолы сумела добыть три очка и выйти на третью строчку турнирной таблицы.



Football.ua



Манчестер Сити — Суонси 2:1

Голы: Жезус, 11, 90+2 — Сигурдссон, 81



Манчестер Сити: Кабальеро — Стоунз, Коларов, Клиши — Туре, Фернандиньо — Сане, де Брайне (Сабалета, 79), Силва (Фернандо, 90+5), Стерлинг (Агуэро, 83) — Жезус



Суонси: Фабиански — Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон — Кэрролл (Дайер, 75), Фер, Корк — Раутледж (Нарсинг, 65), Льоренте (Борха Бастон, 83), Сигурдссон



Предупреждения: де Брайне, Стерлинг — Льоренте, Корк, Сигурдссон