Англия

Коллектив Жозе Моуриньо без проблем расправился с Лестером, забив три сухих мяча в ворота Лис.

Лестер и Манчестер Юнайтед не особо удачно начали 2017-й год: чемпион Англии добыл всего один балл в четырех матчах, при этом ни разу не поразив ворота соперника, а команда Жозе Моуриньо в АПЛ не побеждала три матча кряду. Поэтому, победа в очной встречи могла дать толчок для одного из коллективов – виктория была необходима обеим сторонам.



Лисы активно начали встречу, в надежде отметиться быстрым голом, но моменты у ворот Де Хеа хозяева создавали редко. Да и вспомнить нечего – неточный выстрел Мареза, да и несколько неопасных стандартов. Манчестер выдержал гроссмейстерскую паузу, после чего завладел инициативой в матче.



По истечению получаса встречи игра наконец-то оживились, а Каспер Шмайхель перестал скучать: сначала кипер Лестера парировал удар Рашфорда, а затем Погба не хватило считанных сантиметров, дабы переправить мяч в сетку. Юнайтед продолжал наседать, и под конец тайма таки воспользовался ошибкой соперника. Генрих Мхитарян одним касанием убрал всю защиту Лестера, вышел один на один с Шмайхелем и открыл счет. А где первый, там и второй. В следующей атаке Ибрахимович результативно завершил прострел Валенсии. 0:2 по итогам первого тайма.



Сразу же после перерыв Манчестер отправил Лестер в нокаут и полностью решил исход встречи. Мхитарян и Мата по кусочкам разобрали оборону Лис, и испанец с нескольких метров переправил мяч в сетку ворот. Подопечные Клаудио Раньери постарались придти в себя и исполнили ряд корнеров (их число оказалось двузначным), но ничего опасного у ворот Де Хеа. Скорее, Юнайтед мог забивать четвертый, нежели Лестер первый, но Мата не реализовал выход один на один, а Мхитарян с убойной позиции пробил выше перекладины.

3:0 — коллектив Жозе Моуриньо без проблем на выезде громит Лестер, добывает долгожданную победу и на расстояние одного балла приблизился к Ливерпулю. Чемпионы Англии же уже пять матчей без викторий, а зона вылета совсем рядом.

Football.ua

Лестер — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Мхитарян, 42, Ибрахимович, 44, Мата, 48

Лестер: Шмайхель — Симпсон, Хут, Морган, Фукс — Марез, Дринквотер, Ндиди, Муса (Кинг, 46) — Оказаки (Грэй, 46), Варди

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Байлли, Смоллинг, Рохо (Блинд, 46) — Эррера, Погба — Мата (Феллаини, 77), Мхитарян, Рашфорд (Янг, 84) — Ибрахииович

Предупреждения: Дринквотер, Фукс — Мата, Эррера, Погба, Де Хеа