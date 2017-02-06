Англия

Главный тренер Челси Антони Конте прокомментировал эпизод в первом тайме матча против Арсенала (3:1), когда он схватил ассистента и отправил ему что-то подсказать защитникам.

Наставник Синих рассказал, о чем он говорил со своим ассистентом Анджело Алессио в концовке первого тайма.

"Он всегда попадает мне под руку! При подаче углового мне нужно было изменить позиции игроков, потому что во время второго корнера Арсенал отправил вперед шесть человек, и мы упустили одного из них на краю штрафной. Это было очень опасно. Я пытался докричаться до своих игроков, после чего поручил ассистенту донести эту информацию до них".

"Нам не удалось сделать это, и мы рисковали пропустить гол".

"Анджело отлично знает меня и то, насколько эмоциональным я могу быть в такие момент. Важно, чтобы концентрацию сохраняли не только футболисты, но и все члены тренерского штаба, ведь мы побеждаем и проигрываем только вместе".