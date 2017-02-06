Англия

Футболист ПСЖ Юлиан Дракслер рассказал о том, что в зимнее трансферное окно ему не поступало предложения перейти в Арсенал.

В начале января ПСЖ оформил переход 23-летнего немецкого атакующего полузащитника за сумму, близкую к 45 миллионам евро. Сообщалось, что чемпионы Франции выиграли борьбу за игрока у Арсенала.

"Интерес со стороны лондонцев? Он был, однако 2-3 года назад", — начал Юлиан Драклсер в интервью Telefoot.

"Этой зимой Арсенал абсолютно не контактировал со мной", — заявил немец.

После перехода в Лигу 1 Дракслер успел сыграть 5 игр, забить 4 гола и отдать 1 ассист.

Напомним, недавно футболист заявил, что хотел бы видеть Месута Езила в ПСЖ.