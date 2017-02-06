Англия

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро не дал ясного ответа на вопрос, останется ли он в клубе.

В последних двух матчах АПЛ аргентинец начинал матч на скамейке запасных, в то время как наставник команды Хосеп Гвардиола доверял место на острие новичку Габриэлю Жезусу.

"Все хорошо, нормально. Иногда так бывает. Когда начинаешь игру в запасе нужно просто ждать своего шанса помочь команде", — начал Агуэро.

"Я должен помочь команде в оставшихся 3 месяца этого сезона. Должен делать максимум, на который способен. Затем мы посмотрим, что клуб решит делать со мной", — резюмировал 28-летний нападающий.

В нынешнем сезоне Агуэро забил 18 голов и отдал 1 ассист в 26-ти матчах. Его контракт рассчитан до лета 2019-го.