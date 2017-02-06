Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте призывает футболистов своей команды не сбавлять оборотов.

В субботу Синие обыграли Арсенал (3:1) и оторвались от второй команды Тоттенхэма на девять очков.

Эден Азар удвоил преимущество своей команды великолепным индивидуальным голом, однако Конте был больше впечатлен общим уровнем его командной игры по всему полю.

"Эден забил блестящий мяч, который подтвердил, что он находится в потрясающей форме. Иначе это было бы просто невозможно. Мы все знаем, насколько талантливым игроком он является. Он действительно феноменально одаренный футболист. Кроме того, он очень хороший человек".

"Я также хотел бы отметить его работу в обороне без мяча. Он действовал предельно внимательно и собрано. Когда вся команда работает в таком ключе, все становится гораздо проще".

Конте противопоставил текущую форму Челси той, которая была в сентябрьском поражении на Эмирейтс 0:3.

"Все коренным образом изменились. После поражений от Ливерпуля и Арсенала на пресс-конференции я сказал, что нам противостояли две великих команды, а у нас команды не было. Тогда на поле было лишь 11 отдельных игроков. В такой ситуации могло случиться все что угодно".

"Я прекрасно помню свои слова. Я также говорил, что мы должны на поле доказать, что являемся единой командой. И не только потому, что мы играем в Челси. Теперь мы можем смело говорить, что именно так и есть".

"После того периода изменилось все — дух единства, желание быть командой и стремление сделать что-то важное в текущем сезоне".

"Мы начали работу над самыми разными аспектами своей игры и теперь можем утверждать, что мы стали совсем другой командой".

Впереди еще более трети сезона, и Конте не собирается почивать на лаврах.

"Я не сплю, и хочу, чтобы мои футболисты также не допускали самоуспокоения. У нас в составе есть много опытных футболистов, которые многого добились в карьере. Они прекрасно понимают, что чемпионская гонка еще далеко не закончилась".

"В бытность игроком я часто выигрывал, но также много проигрывал. Проиграв 3 финала Лиги Чемпионов из 4, становишься голоден до побед. С одной командой я выигрывал титул, имея 8 очков преимущества перед конкурентами, но с другой в точно такой же ситуации упускал трофей".

"Я уверен, что нам хватить опыта правильно отнестись к сложившейся ситуации и до последнего момента сохранить максимальную концентрацию", — резюмировал менеджер Синих.