Англия

Манчестер Сити намерен сохранить в команде нападающего Серхио Агуэро.

Последние две игры чемпионата 28-летний аргентинец начинал на скамейке запасных, что породило новый виток слухов о том, что форвард может покинуть Этихад.

Главный тренер Горожан Пеп Гвардиола выпускал новичка Габриэля Жезуса, который в двух матчах отличился тремя мячами.

У Серхио Агуэро действующий контракт с клубом до лета 2019-го и в Манчестер Сити рассчитывают на форварда, который в команде с лета 2011-го, когда перебрался из Атлетико за 36 миллионов евро.