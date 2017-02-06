Англия

Защитник Челси Гари Кэхилл отметил важность победы над Арсеналом (3:1), которая позволила Синим увеличить отрыв от Канониров до 12-ти очков.

Челси вел 3:0, но пропустил на последних минутах — мяч на счету Оливье Жиру.

"Должно было быть 3:0, но все равно замечательно. В футболе бывает возможность все исправить. Я помню, как уходил с поля после матча с Арсеналом (0:3) на выезде, чувствуя себя простофилей, но у нас появилась возможность, и мы все исправили", — начал центрбэк Челси.

"Мы уверены в себе, когда играем дома, и мы знали, что победа над принципиальным соперником будет нам жизненно необходима. Было здорово набрать три очка".

Кэхилл считает, что успехи команды напрямую связаны с упорной работой на тренировках в Кобхэме. Он полагает, что победа над командой Арсена Венгера может помочь Синим добиться своих целей.

"Мы работаем над схемой и над тактикой, тренер нам все тщательно объясняет, а мы впитываем его идеи. Мы создаем много моментов в атаке, мы могли бы забить и больше, но второй гол (Азара) был особенным в исполнении особенного игрока".

"Мы оказались в отличном положении. Мы хорошо играем. Мы понимали, что матч с Арсеналом будет важным. Все здоровы и в хорошей форме (надо постучать по дереву, чтобы не сглазить), так что мы идем вперед", — резюмировал англичанин.