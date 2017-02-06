Англия

Крайний полузащитник Челси Эден Азар прокомментировал победу над Арсеналом (3:1), в которой ему удалось забить второй гол.

Во втором тайме Эден Азар после индивидуального прохода забил второй мяч команды.

"Всегда приятно забивать в ворота крупных клубов. Мне понравилась игра и гол, мы забили трижды и заслужили победу", — начал бельгийский хавбек.

"Я пытался пройти защиту на дриблинге. Я пытаюсь делать это в каждом матче, но не всегда получается. Я знаю, что мне надо больше забивать, так что я счастлив. У нас было много моментов, но мы можем контратаковать лучше".

"Победить Арсенал всегда хорошо, сейчас мы опережаем их на 12 очков на первой строчке таблицы, и мы хотим там остаться".

"Нам нравится играть против них на Бридже. Болельщики выкладывались полностью и поддерживали нас, как сумасшедшие".

Конте бурно отпраздновал гол Азара с болельщиками Ист Стэнда, и бельгиец отдал должное тренеру.

"Он всегда такой на тренировках или во время матчей, он особенный. Он придает игрокам уверенность, и мы отлично играем по новой схеме", — резюмировал Азар.