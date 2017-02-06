Англия

Шведский форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрахимович настаивает на том, что он еще не достиг своей цели относительно количества забитых мячей за один сезон.

Напомним, что вчера Манчестер Юнайтед на выезде расправился с действующим чемпионом Англии Лестером со счетом 3:0 — мячи в составе Красных Дьяволов забивали Мхитарян, Мата и Ибрахимович.

После этого гола, шведский бомбардир Красных Дьяволов увеличил свое количество забитых мячей в текущем розыгрыше АПЛ до 15. По словам Златана, он еще не достиг своей цели, касаемо мячей за один сезон — достижением Ибрахимовича является более 20 голов, забитых за один сезон на протяжении последних четырех лет. Именно этот успех и желает повторить Ибрахимович в футболке Манчестер Юнайтед в этом розыгрыше чемпионата Англии.

"У меня есть цель на данный отрезок сезона, но пока я не хочу ничего говорить о ней, так как ничего еще не достигнуто".

"Забивать мячи — это то, что я делаю каждый год, и в этом нет ничего нового. У меня было 27 мячей в прошлом сезоне. Статистические данные по-прежнему являются для меня очень важным показателем".

Ибрахимович затронул тему и возможного попадания манкунианцев в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Я думаю, что наш враг — это мы сами. Если бы мы одержали верх над теми командами. где должны были это сделать, то сейчас ситуация выглядела бы абсолютно иначе. Тем не менее, сейчас для нас складывается все в полном порядке. Мы обращаем внимание на другие команды, и надеемся, что они тоже будут терять очки", — сказал Ибрахимович изданию Sky Sports.

На данный момент, манкунианцы отстают от зоны ЛЧ на два пункта — в активе команды Жозе Моуриньо 45 набранных баллов, а у занимающего четвертое место Арсенала 47 зачетных пунктов.