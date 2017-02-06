Англия

Полузащитник Байера Хакан Чалханоглу заявил о том, что летом есть вероятность трансфера в Челси.

22-летний турецкий футболист в интервью местным СМИ заявил о том, что может стать игроком Челси уже этим летом.

"Даст Бог, я буду футболистом Челси со следующего сезона. Впрочем, есть ряд других клубов, которые также хотят меня подписать", — цитирует Чалханоглу Sky Sports со ссылкой на Fantik.

Напомним, недавно полузащитник Байера получил 4-месячный бан от ФИФА и больше не сыграет в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Чалханоглу сыграл 22 матча, забил 7 голов, отдал столько же ассистов. На счету полузащитника и 8 мячей в 26-ти встречах за национальную команду.