Англия

Наставник Лис Клаудио Раньери, несмотря на удручающие результаты команды в текущем сезоне, отметил важность доверия футболистов друг к другу, а также присутствующую сплоченность внутри коллектива.

Похоже, что для действующего чемпиона Англии Лестера, сказка потихоньку заканчивается — 16-е место после 24-х сыгранных туров, и один набранный балл, отделяющий Лис от зоны вылета. Очередной неудачей Лестера оказалось вчерашнее поражение от Манчестер Юнайтед со счетом 0:3. Тем не менее, несмотря на столь плачевные результаты по ходу текущего сезона в АПЛ, наставник Лис Клаудио Раньери, уверяет общественность в то, что его команда готова сражаться до самого конца, несмотря на все трудности.

"Мы вместе. У меня есть полная уверенность в своих игроках, а соответственно, мои игроки уверены во мне", — сказал Раньери изданию Sky Sports.

"Игроки счастливы со мной. Мы должны забыть прошлый сезон и все, что с ним связано. Это было что-то потрясающее, но теперь Лестер должен бороться в каждой игре для того, чтобы сохранить прописку в элите", — резюмировал наставник Лис.

Свою следующую встречу в рамках чемпионата, подопечные Раньери проведут 12-го февраля — оппонентом Лис станет Суонси, который имеет то же количество очков, что и чемпион Англии.