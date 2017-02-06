Англия

Защитник Арсенала Эктор Бельерин готов выйти на поле.

В субботу Арсенал на выезде уступил Челси со счетом 1:3. В этом матче после столкновения с Маркусом Алонсо травму получил защитник Канониров Эктор Бельерин.

21-летний футболист был вынужден покинуть поле на 18-й минуте поединка.

Как сообщает Sky Sports, несмотря на это столкновение, Бельерин тренируется без каких-либо ограничений.

Таким образом, защитник сможет принять участие в ближайшем матче своей команды против Халл Сити.

В текущем сезоне испанец провел за свою команду 19 матчей в АПЛ и отдал 2 ассиста.