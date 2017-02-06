Англия

Главный тренер Канониров Арсен Венгер поведал о том, что недавнее поражение от Челси очень сильно огорчило его в контексте возможной борьбы за чемпионство.

Два дня назад, Арсенал уступил Челси на выезде со счетом 1:3. После данной неудачи, Канониры еще больше стали отставать в турнирной таблице от Пенсионеров — после 24-х туров подопечные Арсена Венгера отстают уже от Челси на 12 зачетных баллов. По словам Венгера, данная ситуация абсолютно не входила в их планы, а поражение от Челси — следствие того, что футболисты еще толком не отошли от проигрыша Уотфорду туром ранее.

"Поражение от Уотфорда имело для нас огромное влияние, даже может быть больше, чем ожидалось. Мы не создали достаточно голевых моментов. В заключительной трети игры, мы не выглядели достаточно опасно".

"Очень трудно было наблюдать за игрой команды,сидя на трибуне. Я разочарован и зол, потому что мы уступили в одной из решающих игр сезона".

"Некоторые игроки были не в лучших кондициях, так как имеют не так много опыта на таком высоком уровне игре", — резюмировал Арсен Венгер.