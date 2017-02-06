Англия

Нападающий Лиона Александр Ляказетт летом может стать игроком Арсенала.

25-летний Ляказетт уже несколько сезонов является лидером Лиона. Недавно Александр, являющийся одним из лучших форвардов Лиги 1, заявил, что готов покинуть Ткачей.

L'Equipe утверждает, что летом подписать нападающего постарается Арсенал, который желает усилить свою атаку.

Сейчас Канониры в нападении возлагают основные надежды на Алексиса Санчеса, однако чилиец никак не может согласовать новый контракт с клубов и волне возможно, что летом покинет Арсенал. Также в распоряжении Арсена Венгера есть Оливье Жиру, Дэнни Уэлбек и способный сыграть на позиции центрфорварда Тео Уолкотт.

Нынешний контракт Александра с Лионом заканчивается в 2019 году.