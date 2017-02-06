Англия

23-летний мужчина, выбежавший на поле по время матча между Кристал Пэлас и Сандерлендом, был задержан полицией.

В субботу Кристал Пэлас уступил другому борцу за выживание, Сандерленду – 0:4.

На поле Сэлхерст Парк выбежал болельщик, который еще и вступил в перепалку с защитником КП Дамьеном Дилэйни.

Впрочем, полиция арестовала стрикера не за спор с игроком, а за нарушение футбольного порядка.

23-летний болельщик был освобожден под залог, однако в начале марта ему предстоит вновь появиться в полицейском отделении.

После 24 туров Кристал Пэлас занимает 19-е место в АПЛ, лишь по дополнительным показателям опережая Сандерленд.