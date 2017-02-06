Англия

Полузащитник Спортинга Виллиам Карвальо попал в сферу интересов Горожан.

По информации издания Manchester Evening News, в следующее трансферное окно Ман Сити сделает предложение по 24-летнему хавбеку.

Контракт Карвальо с лиссабонским клубом рассчитан до конца сезона 2019/20.

Ранее молодым португальцем интересовались Ливерпуль и Вест Бромвич. Дрозды минувшим летом делали предложение по игроку, но получили отказ.

В текущем сезоне Карвальо провел 30 матчей во всех турнирах в составе Спортинга, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.