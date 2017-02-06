Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Антуан Мартиаль не собирается покидать клуб.

Мартиаль был ключевым игроком МЮ в прошлом сезоне, однако с приходом Жозе Моуриньо француз утратил даже статус основного футболиста.

Антони не всегда выходит в основе и СМИ не раз сообщали о том, что он покинет Юнайтед. Однако сам 21-летний француз не собирается этого делать.

"Неслушайте эти газеты это неправда спасибо Вперед Юнайтед", — написал Мартиаль в своем твиттер-аккаунте (орфография и пунктуация авторские – прим.).

В нынешнем сезоне на счету Антони 22 матча во всех турнирах за Красных Дьяволов и 6 забитых мячей.