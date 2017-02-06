Англия

Вингер Лестера Демарай Грей заверил, что несмотря на неудачи в нынешнем сезоне, команда сохраняет веру в тренера Клаудио Раньери.

В прошлом сезоне Лисы сенсационно стали чемпионами Англии. Однако в нынешней кампании дела у них складываются не так радужно – как признал сам Раньери, "сказка закончилась" и теперь они вынуждены сражаться за выживание.

После 24 туров Лестер лишь на 1 пункт опережает зону вылета.

В СМИ появились домыслы о том, что Раньери утратил контроль над раздевалкой.

"Мы все едины, все поддерживаем друг друга. Раздевалка должна оставаться сплоченной", — отметил Грей.

"Мы будем работать на тренировках, делать все, что скажет Раньери, чтобы показывать все, на что способны по выходным".

В среду Лисы сыграют с Дерби в Кубке Англии, а через четыре дня проведут выездной поединок с другим борцом за выживание – Суонси.