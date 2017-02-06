Англия

Следующим клубом в карьере известного нигерийского нападающего Якубу Айегбени вполне может стать Ковентри из Лиги 1.

В сезоне 2015/2016 Якубу защищал цвета турецкого Кайсериспора. Нигериец так и не забил ни одного гола за 12 матчей в футболке этого клуба.

Летом нигериец тренировался с клубом из Национальной лиги Англии Борхэмом, однако не заключил с ним контракт.

FourFourTwo сообщает, что Якубу сегодня должен пройти медосмотр с Ковентри, после чего заключит краткосрочное соглашение с клубом.

Ковентри сейчас выступает в 3-м по силе дивизионе чемпионата Англии – Лиге 1. После 29 туров команда идет на последнем месте, отставая на 5 пунктов от 23-го Честерфилда и на 8 – от спасительного 20-го места.