Англия

Football.ua подводит итоги двадцать четвертого тура английской Премьер-лиги.

Челси: реванш состоялся

Крупное поражение от Арсенала в первом круге (0:3) стало переломным моментом в тренерской карьере Конте в Челси – об этом уже можно говорить смело. Именно тогда по работе итальянца возникало много вопросов, что и вынудило его внести резкие изменения в тактическую схему, сделав ставку на привычную для себя, но не для лондонцев расстановку с 3-мя центрбеками. Что случилось после этого, все прекрасно помнят – Синие стали крушить всех на своем пути и нечто подобное проделали во второй в сезоне встрече с командой Венгера.

Как и в 18-ти случаях до этого в текущем чемпионате, Челси открыл счет первым, подтвердив, что в данном аспекте ему нет равных. Взяв соперника на крючок, команда Конте практически не оставляет тому шансов и Арсенал в данном смысле не стал исключением, особенно, учитывая его многочисленные проблемы в кадровом и психологическом плане.

Безусловно, экспериментальная опорная зона Канониров в лице Кокелена и Окслейда-Чемберлена имела немного шансов против зубодробительной связки Канте-Матич, но в данной ситуации едва ли стоит винить лишь этих двоих. Ни один из игроков Канониров по отдельности, ни в командной игре в целом не сумел показать на привычный уровень, попав в тиски прессинга и абсолютного знания собственных сильных сторон в исполнении подопечных Конте.

Перед матчем итальянский менеджер вспомнил игру на Эмирейтс, прозрачно намекнув, что жаждет реванша. И он состоялся, причем проявился не в зашкаливающей заряженности Синих или желании как можно больше забить в ворота соперника. Здесь было другое – Челси показал, что сейчас просто сильнее, победив с запасом и какой-то внешней надменностью, ни на минуту не дав повода усомниться в неизбежности печальной судьбы Арсенала на Стэмфорд Бридж.

Слова Венгера после игры об умении Синих успешно играть в матчах с грандами выглядели так, будто он расписался в собственной слабости, ведь команда мсье Арсена не может победить уже в 10-ти кряду выездных поединках лиги против всех представителей нынешней топ-6, добыв лишь 5 ничьих. Поражение Арсенала с большой долей вероятности вычеркнуло его из борьбы за титул, а вот Челси наоборот сделал очередной серьезный шаг на пути к возвращению английской короны.

Игрок матча: Эден Азар (Челси)

Как и полагается лидеру команды бельгиец наилучшим образом проявил себя в непростой и ответственный момент. Азар в одиночку разобрался со всей обороной Канониров в моменте со вторым голом, неустанно терроризировал защитников соперника, совершив 10 удачных обводок, и просто был сильнейшим игроком на поле в составе двух команд.

Цифры матча:

9 – домашних побед кряду добыл Челси в чемпионате с общей разницей мячей 27:4;

9 – раз забивал Эден Азар на Стэмфорд Бридж в текущем сезоне и во всех случаях Синие неизменно побеждали;

12 – на протяжении двенадцати поединков Канониры не могут одолеть Пенсионеров в их логове, что является наиболее длительной неудачной гостевой серией для них в АПЛ.

Тигры съели Ливерпуль

Еще недавно Халл был беспросветным аутсайдером, который, по мнению большинства, имел наименьшие шансы на спасение. Но после прихода Марку Силвы ситуация кардинальным образом изменилась – в 4-х турах под руководством португальца Тигры набрали 7 очков, причем в соперниках у них были Челси, МЮ и Ливерпуль.

Положительный результат в поединке с Красными еще больше вызывает удивление, если взглянуть на стартовый состав Халла, который практически на половину составили новички – Раноккья, Гросицки, Ндиайе, Эвандро и Элабдуллауи, а на замену вышел еще один — Ниассе. Первые трое в новой команде еще и недели не провели, но смотрелись на своих позициях так, будто играют вместе уже долгое время. Силва в кратчайшие сроки сумел наладить игру в обороне и в середине поля, которая стала особенно непреодолимым препятствием для соперника – лишь 16% игрового времени команды провели в последней трети поля, что для подопечных Клоппа непривычно низкий показатель.

Ливерпуль выглядел фаворитом встречи, но на деле разочаровал. Данный поединок по результату и смысловому наполнению напоминал провальную игру команды Клоппа с Бернли, но даже на Терф Мур в атакующем смысле мерсисайдцы смотрелись куда увереннее и не забили во многом из-за невезения. В игре же с Тиграми Красные выглядели слегка уставшими, поэтому так и не смогли задать тот атакующий темп, которым славились еще месяц назад. Коутиньо по-прежнему не набрал оптимальную форму, Милнер и Фирмино сейчас переживают игровой спад, а связке центрбеков Матип-Лейва не хватало сыгранности и, как следствие, надежности.

"Мы должны проснуться, такая игра неприемлема", — сетовал после встречи Клопп. Его Ливерпуль не побеждал уже на протяжении 5-ти туров, набрав на этом отрезке всего 3 очка и закономерно выпав из топ-4. После насыщенной недели у немца будет полноценный цикл отдыха, в ходе которого ему нужно сделать глобальные выводы, ведь уже в следующем туре Красным играть с Тоттенхэмом.

Игрок матча: Альфред Ндиайе (Халл)

Дебютный матч 26-летнего сенегальца в футболке Тигров вышел на редкость успешным. Помимо громадного объема черновой работы, благодаря чему была нейтрализована мощная атакующая линия Красных, в активе Ндиайе важнейший забитый мяч.

Тоттенхэм: дежурная победа

Помимо Челси именно команда Почеттино стабильнее всего набирает очки в последнее время, что отражается в турнирной таблице в виде 2-й позиции лондонцев. Особенно это касается домашних матчей, где Шпоры добыли 7-ю победу кряду, и продолжили оставаться единственной командой, которая еще не уступала в родных стенах в текущем чемпионате, записав на свой счет 10 викторий и 2 ничьих.

Несмотря на подавляющее преимущество, матч с Миддлсбро не стал легкой прогулкой для Тоттенхэма. Речники с первых минут встречи дали понять, что приехали за ничьей, поэтому выстроили перед воротами две линии обороны и принялись отбиваться. Лондонцы же были не так удачливы в завершающей стадии, как, к примеру, в поединке с Вест Бромвичем (4:0), да и Вальдес выдал несколько прекрасных сейвов, поэтому в итоге забили лишь раз, но этого вполне хватило для победы.

Как нередко бывает в подобных ситуациях, уже в компенсированное время подопечные Каранки неожиданно получили убойную возможность увезти ничью с Уайт Харт Лейн, но де Роон умудрился пробить мимо с нескольких метров. Впрочем, это было бы слишком несправедливо по отношению к Тоттенхэму, заслужившему еще более крупную победу. Речники же хоть и не провалились, но и не впечатлили, а особенно в атаке, так ни разу и не пробив в створ ворот Льориса, чем подтвердили статус наименее забивающей команды лиги (19 голов).

Игрок матча: Виктор Вальдес (Миддлсбро)

Опытный испанец меньше всего заслуживал пропустить, поскольку выручил во всех моментах, где мог, вселяя уверенность своими действиями в партнеров. Лишь однажды мяч побывал за спиной Вальдеса, да и то после пенальти от Кейна.

Цифры матча:

23 – разным командам забивал Харри Кейн в АПЛ среди 25-ти, которым ему приходилось противостоять.

Ман Сити: спасительный Жезус

Несмотря на успешную предыдущую встречу с Вест Хэмом (4:0), Гвардиола вновь продемонстрировал, что просто не может обойтись без изменений в стартовом составе, которых с начала чемпионата набралось уже 80, что как минимум на 15 больше, чем у любой другой команды. Но на этот Пеп превзошел даже самого себя, по непонятным причинам решив сместить Фернандиньо на непривычный правый фланг обороны. Да, пусть в матче с Суонси это решение не помешало Горожанам добыть победу, но невооруженным взглядом было заметно, что бразилец находился "не в своей тарелке".

В целом Сити чуть не наступил на старые грабли под названием "минимальное преимущество". После полного доминирования до перерыва, когда Лебеди считанные разы перебирались на чужую половину поля, последовал неубедительный второй тайм, который чуть не завершился для команды Гвардиолы потерей очков из-за стараний Сигудрссона. Всего валлийцы дважды били в створ ворот Кабальеро, и оба раза это делал исландец, сравняв счет незадолго до конца встречи.

Но у Горожан был свой козырь в лице Жезуса, который на этот раз оформил дубль, вырвав победу для своей команды в компенсированное время. Пока бразилец удивляет своим голевым чутьем, зрелым понимаем игры и не оставляет шансов Агуэро на выход в основе, хотя от Гвардиолы можно ждать всякого. Как бы там ни было, но победу Сити добыл и поднялся на 3-е место, а это для Пепа самое главное.

Игрок матча: Габриэль Жезус (Ман Сити)

19-летний бразилец пока с лихвой оправдывает потраченные на него немалые деньги. В матче с Суонси Жезус забил дважды, чем принес 3 очка Горожанам.

Цифры матча:

13 – голов забил Гильфи Сигурдссон из-за пределов штрафной с момента своего дебюта в АПЛ (2012 год), уступая в этом показателе лишь Яя Туре, который на аналогичном отрезке отличился подобным образом 16 раз.

Юнайтед: вновь без проблем с чемпионом

После 3-х ничьих кряду Красные дьяволы особенно нуждались в победе, что действиями подтвердил Моуриньо, выставив на матч более атакующий состав, чем обычно – вместо Каррика вышел дополнительный креативный игрок, которым на этот раз стал Мата. Впрочем, о применении подобной тактики говорило еще и нынешнее невнятное состояние Лестера, что в последствие было подтверждено происходящим на поле.

Игроки Юнайтед вышли на поединок с тяжело скрываемым ощущением уверенности в собственных силах, в чем стоит отдать должное сеу Жозе. Манкунианцы были очень спокойны и рассудительны, четко зная все основные маневры соперника и умело используя его слабые стороны. К примеру, Мхитарян не случайно играл в середине поля, тогда как Мата — справа, ведь скоростные рейды более быстрого армянина из глубины должны были стать проблемой для неповоротливой пары центрбеков Лис, что и случилось в эпизоде с первым голом.

По сути, Лестер держал себя в руках лишь до точного удара Генриха, а потом полностью расклеился и быстро пропустил еще дважды. В целом же команда Раньери в очередной раз очень скромно сыграла в атаке, в итоге так и оставшись единственной, не забивавшей в текущем календарном году в 4-х профессиональных английских дивизионах.

Юнайтед же, сделав счет разгромным, ожидаемо позволил себе слегка передохнуть и покуражиться в течение почти всего второго тайма. Несмотря на продолжение серии без поражений, подопечные Моуриньо так и остались на 6-й строчке, но по игре должны в ближайшее время подняться в топ-4, от которой сократили расстояние до 2-х очков.

Игрок матча: Генрих Мхитарян (Юнайтед)

В последнее время статус бывшего хавбека Шахтера в составе Красных дьяволов стал таким же, как у Ибрахимовича, Погба или Эрреры. Мхитарян – строго основной игрок Юнайтед, о чем ярко напомнил на Кинг Пауэр Стэдиум, забив лично и еще раз гениально разрезав оборону Лестера пасом на Мату.

Цифры матча:

1 – впервые после ухода сэра Алекса Фергюсона МЮ не проигрывал на протяжении 15-ти матчей АПЛ кряду;

15 – голов забил в чемпионате Златан Ибрахимович, став наиболее возрастным игроком, которому в течение одного сезона в Премьер-лиге покорилась данная отметка.

Одной строкой

Кристал Пэлас – Сандерленд. До стартового свистка на Селхерст Парк Аллардайс был весел и улыбался, ведь в гости пожаловала его бывшая команда. Когда же рефери оповестил о конце первого тайма, то Биг Сэму было не до смеха – Кристал Пэлас был раздавлен Дефо и компанией. Орлы впервые пропустили 4 гола до перерыва за все время выступлений в Премьер-лиге, а Сандерленд в последний раз отметился аналогичным количеством забитых мячей за матч в далеком 1999 году. Тактически видоизмененная оборона лондонцев трещала по швам – Янузай и Ндонг разрезали ее будто ножом масло, регулярно выводя Дефо на свидание с Хеннесси, а Джермейн в очередной раз отличился прекрасной реализацией. Во второй половине Пэлас создал несколько голевых моментов, но из-за неточности бьющих и самоотверженной игре защитников с Манноне команде Мойеса удалось впервые не пропустить в гостях в текущем сезоне и добыть стратегические важные 3 очка.

Эвертон – Борнмут. Поддавшись современным тенденциям, Эдди Хау решил опробовать схему с 3-мя центрбеками, причем достаточно авантюрно отдал фланги на откуп номинальным вингерам – Пью и Фрейзеру. Исходя из итогового результата, вряд ли молодой английский специалист в ближайшее время вернется к подобной тактике, ведь экспериментальная линия обороны пропустила целых 6 голов на Гудисоне. Героем встречи стал Лукаку, записавший на свой счет 4 гола, попутно став автором 300-го хет-трика в истории Премьер-лиги. Теперь бельгиец достаточно резко вырвался на первую строчку бомбардирского зачета. Эвертон же по итогам зрелищного и бесшабашного матча добыл уже 4-ю победу в 5-ти последних турах, закрепившись на 7-й строчке.

Уотфорд – Бернли. Для Бордовых гостевые матчи – худший кошмар в текущем сезоне, ведь лишь раз из 11-ти попыток им удалось не проиграть – на Олд Траффорд (0:0) . Когда же на 6-й минуте матча на Викирейдж Роуд Хендрик умудрился заработать удаление, то стало понятно, что команде Шона Дайча и на этот раз вряд ли удастся набрать очки. Окрыленные численным преимуществом, Шершни сразу же взялись за дело, забив дважды до перерыва, и если бы не Хитон, могли бы отличиться еще как минимум два раза. Несмотря на пропущенный гол от Барнса с пенальти, Уотфорд спокойно довел дело до победы и поднялся сразу на 10-ю строчку, наверняка устраивающую Маццарри.

Вест Бромвич – Сток. В поединке с Гончарами подопечные Тони Пьюлиса очень быстро создали себе задел. Образцовая контратака завершилась голом Моррисона уже на 6-й минуте встречи. В последнее время шотландец отличается результативностью, в 5-ти матчах в лиге отметившись столько же раз (3), как и в 29-ти до этого. Получив преимущество, Вест Бромвич вцепился в него железной хваткой и позволил создать Сток лишь пару моментов, чего оказалось недостаточно команде Хьюза для забитого мяча. Дрозды продолжили уверенно занимать 8-е место, которое на фоне последних сезонов выглядит большим прорывом для них.

Саутгемптон – Вест Хэм. Без своего лучшего игрока (ван Дейк) Святые вновь сыграли очень неубедительно в обороне, хотя проблемы в данном компоненте у них стали появляться еще до травмы голландца: в последних 4-х поединках на Сент-Мери в АПЛ они пропустили 9 раз, тогда как в первых 8-ми под руководством Пюэля всего лишь 5. В целом матч начинался оптимистично для Саутгемптона, ведь Габбьядини отметился голом в дебютной игре в новой команде, но потом слово взял Обьянг, выдавший лучший матч в футболке Вест Хэма. На счету испанца гол, результативная передача и прекрасная игра в опорной зоне. В целом победа Молотобойцев была полностью заслуженной и позволила выйти на чистое 9-е место. Попутно команда Билича отомстила Святым за разгромное поражение в первом круге (0:3).

Сборная тура:

Менеджер тура: Марку Силва (Халл)

Гол тура: Эден Азар (Челси — Арсенал 2:0)

Алексей Ледовской, Football.ua