Англия

Полузащитник Ньюкасла Чейк Тиоте в ближайшее время должен завершить свой переход в китайский Шаньдун Лунэн.

Тиоте перешел в Ньюкасл в 2010 году из Твенте. В свое время ходили слухи об интересе к Чейку со стороны больших клубов, в том числе – Манчестер Юнайтед, однако ивуариец оставался в Ньюкасле. Контракт хавбека с Сороками истекает через 4 месяца.

В нынешнем сезоне на счету Чейка лишь 3 матча за Сорок во всех турнирах. В последний раз он выходил на поле в кубковом матче против Бирмингема 18 января.

По информации Sky Sports, на прошлой неделе Тиоте посетил Китай, где согласовал условия контракта с Шаньдун Лунэн.

За этот китайский клуб уже выступают экс-форвард Ньюкасла Паписс Сиссе и один из самых высокооплачиваемых игроков мира – итальянец Грациано Пелле, ранее игравший в атаке Саутгемптона.