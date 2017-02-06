Англия

Стали известным имена бригады арбитров, которые будут работать на итоговом поединке Кубка Лиги между Ман Юнайтед и Саутгемптоном.

Главным рефери финального поединка назначен 46-летний Андре Марринер. Помогать ему будут Ричард Вест и Стюарт Берт. Четвертый арбитр — Кевин Френд.

Матч между МЮ и Святыми состоится 26 февраля на Уэмбли, в 18:30 по киевскому времени.

На пути в финал команда Жозе Моуриньо одолела Нортхэмптон (3:1), Ман Сити (1:0), Вест Хэм (4:1) и Халл (2:0 и 1:2).

Что касается Саутгемптона, то ему удалось переиграть Кристал Пэлас (2:0), Сандерленд (1:0), Арсенал (2:0) и Ливерпуль (1:0 и 1:0).