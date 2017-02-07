Англия

Защитник Лестера Дэнни Симпсон вспомнил, что два года назад Лисы уже боролись успешно за выживание.

Лестер, ставший в прошлом сезоне чемпионом Англии, сейчас реально претендует на вылет. Всего 1 пункт отделяет Лис от зоны вылета. Команда Раньери в 4-х последних матча в АПЛ проиграла.

"Наши проблемы газеты пытаются раздуть еще больше", — цитирует Симпсона Goal.com.

"В матче с Манчестер Юнайтед (0:3) мы хорошо играли до 42-й минуты. Играли достойно, все сражались".

"На поле ребята всегда стараются. Знали, что будет не так, как в прошлом сезоне, но всё еще сложнее, чем мы думали".

"Большая часть игроков два года назад уже боролась за выживание. У нас есть опыт в этом. Мы будем все вместе бороться до конца", — заявил защитник.