Англия

Наставник Вест Хэма Славен Билич считает, что его игроки справились с уходом из команды полузащитника Димитри Пайе.

Зимой Молотобойцы были вынуждены продать в Марсель лидера своих атак Пайе, который отказывался играть за Вест Хэм.

Интересно, что лондонцы выиграли 3 из 4-х последних матчей без участия Пайе.

"Команда всем ответила. Мы потеряли прекрасного игрока, но такие вещи случаются в футболе. Команда отреагировала наилучшим образом", — цитирует Билича Goal.com.

"Ребята хорошо себя проявили в этой сложной ситуации. Мы не собираемся тонуть или разваливаться".

"Нужно было взять на себя больше ответственности и это случилось", — заявил тренер.