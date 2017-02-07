Наставник Вест Хэма Славен Билич считает, что его игроки справились с уходом из команды полузащитника Димитри Пайе.
билич и пайе, sky sports
07 февраля 2017, 07:56
Зимой Молотобойцы были вынуждены продать в Марсель лидера своих атак Пайе, который отказывался играть за Вест Хэм.
Интересно, что лондонцы выиграли 3 из 4-х последних матчей без участия Пайе.
"Команда всем ответила. Мы потеряли прекрасного игрока, но такие вещи случаются в футболе. Команда отреагировала наилучшим образом", — цитирует Билича Goal.com.
"Ребята хорошо себя проявили в этой сложной ситуации. Мы не собираемся тонуть или разваливаться".
"Нужно было взять на себя больше ответственности и это случилось", — заявил тренер.