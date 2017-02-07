Англия

Защитник Ман Сити Пабло Сабалета поделился мнением о конкуренции в линии нападения Горожан между Серхио Агуэро и Габриэлем Жезусом.

В последних двух турах Премьер-лиги опытный аргентинец оставался на скамейке запасных, уступая место в стартовом составе 19-летнему бразильцу, который в этих встречах отличился 3 раза.

"С Агуэро все будет в порядке, он зрелый парень. Слушайте, несколько лет назад в команде помимо Серхио были Тевес, Балотелли и Джеко", — начал Сабалета.

"Это не первый раз, когда Агуэро выпал из основы. Нам нужна сильная команда, чтобы выигрывать титулы".

"Конечно, они без проблем сыграют в паре, если так решит менеджер. Но мы действуем по схеме 4-3-3 с одним центральным нападающим и двумя вингерами, поэтому, наверное, форвард должен быть один", — добавил аргентинец.

В текущем сезоне на счету Агуэро 26 матчей во всех турнирах в составе Горожан и 18 забитых мячей.