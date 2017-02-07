Англия

Полузащитник Ман Сити Яя Туре рассказал о перспективах своей команды в текущем сезоне, а также поделился мнением о новичке Горожан — нападающем Габриэле Жезусе.

"Думаю, если мы продолжим побеждать, то конец сезона будет захватывающим. Мы на 10 очков отстаем от Челси, но Премьер-лига — очень сложный турнир. Нам нужно просто сосредоточиться на себя и продолжать двигаться вперед", — начал 33-летний ивуариец.

"Жезус? Габриэль — отличный игрок, очень быстрый, умный и действующий остро. Нам нужно быть осторожными, чтобы не перехвалить его, ведь Жезусу нужно оставаться сконцентрированным. Подводить итоги его выступлениям будем в конце сезона".

"Нам нужно как можно больше молодых игроков, потому что Ман Сити всегда хочет выиграть чемпионат. Глядя на де Брайне, Силву, Жезуса, Сане и Стерлинга понимаешь, что у нас прекрасная команда, у которой есть перспектива", — добавил Туре.

После 24-х туров в АПЛ Горожане набрали 49 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице.