Англия

Несмотря на печальные результаты в текущем сезоне, руководство Лис и дальше собирается доверять итальянскому специалисту Клаудио Раньери.

Напомним, что в текущем сезоне дела у действующих чемпионов Англии складываются далеко не лучшим образом — 21 очко, после 24 сыгранных туров, и как итог — 16 строчка в АПЛ. Лишь одно набранное очко отделяет Лис от зоны вылета.

Тем не менее, по информации BBC, руководство Лестера и дальше собирается доверять итальянскому специалисту Клаудио Раньери. Несмотря на удручающее положение команды, главные лица клуба выразили поддержку своему менеджеру, заявив, что они, включая весь клуб и главного тренера, будут продолжать оставаться единым целым для достижения своих целей.

Отметим, что Лестер в текущем году еще не знает вкуса побед в АПЛ. Более того, Лисы — единственная команда в Англии, которая еще не забивала в 2017 году.

Также в заявлении клуба говорится, что прошлогоднее чемпионство Лестера — беспрецедентный успех, достигнутый на основе стабильности, единения и преодоления величайших проблем.