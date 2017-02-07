Англия

Полузащитник Бернли Джои Бартон похвалил французского хавбека Челси Нголо Канте в преддверии очного противостояния в чемпионате.

Напомним, что 12-го февраля Бернли в домашних стенах примет нынешнего лидера АПЛ лондонский Челси. В связи с данным противостоянием, полузащитник Бордовых Джои Бартон решил высказаться относительно своего оппонента на футбольном поле, французского хавбека Синих Нголо Канте, который в текущем сезоне демонстрирует просто феноменальную игру.

"Канте показывает впечатляющую игру после своего перехода из Лестера в стан Пенсионеров. Мне будет противостоять отличный оппонент в лице Канте, так что сейчас я сосредоточен исключительно на воскресном поединке".

"Я должен использовать каждый бит энергии, так как иначе против Канте действовать невозможно. Это АПЛ, и мы принимаем Челси у себя дома. Я не могу подойти к этому матчу спустя рукава", — резюмировал центральный хавбек Бернли.

Отметим, что на данный момент Бордовые расположились в чемпионате на 12-й строчке, имея при этом в своем активе 29 набранных баллов. Что касается Челси, что лондонский коллектив лидирует в АПЛ — в копилке подопечных Антонио Конте 59 пунктов.

Бартон в текущем сезоне провел за свою команду четыре игры, в которых сумел отличиться одним забитым мячом. Канте, в свою очередь, принял участие в 23-х матчах собственной команды, в которых также отметился одним взятием ворот.

Встреча между Бернли и Челси запланирована на 12-е февраля, начало игры в 15:30 по киевскому времени.