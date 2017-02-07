Англия

Стали известны базовые дни открытия и закрытия следующего сезона в самой престижной лиге Англии.

Официальный Twitter-аккаунт АПЛ информирует о том, что сезон 2017/18 английского чемпионата стартует 12-го августа 2017-го.

Последний, 38-й тур, запланирован на 13-е мая 2018-го года. Более раннее окончание сезона связано с подготовкой футболистов к чемпионату мира-2018 в России, начало которого ожидается 14-го июня 2018 года.

Добавим, что нынешний сезон закроется 21-го мая.