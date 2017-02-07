Англия

Нападающий Тоттенхэма Винсент Янссен привлек внимание к своей персоне из Турции и Германии.

Sky Sports со ссылкой на London Evening Standard информирует о том, что Вольфсбург и Галатасарай мониторят голландского нападающего.

Волки и Львы делали запрос в Тоттенхэм в зимнее трансферное окно, но получили отказ. Впрочем, окончательно отбить желание следить за Янссеном англичане не смогли.

22-летний форвард присоединился к Шпорам прошлым летом из АЗ Алкмараа за 22 миллиона евро, когда подписал контракт с лондонским клубом до лета 2020-го года.

В нынешнем сезоне на счету Янссена 4 гола и 3 ассиста в 26-ти поединках.