Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль и защитник Люк Шоу являются наиболее вероятными кандидатами на уход из команды в ближайшее трансферное окно.

По информации издания Manchester Evening News, менеджер Красных дьяволов Жозе Моуриньо по окончанию сезона будет рассматривать продажу Мартиаля и Шоу.

21-летний французский форвард перебрался в Юнайтед из Монако летом 2015 года за 50 миллионов евро.

Что касается молодого англичанина, то он стал игроком МЮ сезоном ранее, перебравшись из Саутгемптона за 37,5 миллионов евро.

В текущей кампании оба игрока не являются основными исполнителями Юнайтед. На счету Мартиаля 13 матчей в АПЛ (9 — в старте) и 2 точных удара, а Шоу провел 7 поединков в Премьер-лиге.