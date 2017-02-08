Англия

Восстановление нападающего Вишен Каллума Уилсона может оказаться более длительным, чем ожидалось.

Напомним, что 24-летний форвард повредил крестообразные связки колена на тренировке в начале февраля.

По мнению консультанта клиники Борнмута, Уилсону после операции понадобится на восстановление около девяти месяцев, передает издание Bournemouth Echo.

Сообщается, что если англичанин решит выйти на поле раньше времени, то это будет угрожать его дальнейшей карьере.

В текущем сезоне Уилсон провел 20 матчей в АПЛ и записал на свой счет 6 голов.