Англия

Голкипер Суонси Лукаш Фабиански прокомментировал улучшение результатов своей команды после прихода на пост менеджера Пола Клемента.

Под руководством 44-летнего английского специалиста Лебеди добыли 3 победы в 5-ти последних матчах Премьер-лиги.

"Суонси стал другим, по сравнению с тем, как выглядел до этого. Значительно улучшилась наша игра в обороне, что придало команде уверенности", — начал Фабиански.

"Уже можно заметить первые результаты работы Клемента, но на этом нельзя останавливаться — нужно продолжать упорно трудиться и пытаться повысить свой уровень", — добавил поляк.

После 24-х туров в АПЛ в активе Суонси 21 пункт и 17-я позиция в турнирной таблице. Лебеди на 1 очко опережают Халл, идущий в зоне вылета.