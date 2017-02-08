Англия

Универсальный защитник Мартин Касерес в ближайшее время станет игроком Святых.

Как информирует издание Sky Sports, 29-летний бек уже прошел медицинское обследование в стане Саутгемптона, и теперь ему осталось лишь получить разрешение на работу в Англии.

Касерес достанется Сотону бесплатно, так как его контракт с Ювентусом прекратил свое действие минувшим летом.

Опытный уругваец понадобился Святым из-за серьезной травмы основного защитника Вирджила ван Дейка, который пропустит 3 месяца.

В минувшем сезоне Касерес провел 6 игр в Серии А, 2 поединка в Кубке Италии и матч за Суперкубок Италии.