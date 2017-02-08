Англия

Полузащитник Ман Сити Фернандиньо поделился мнением по поводу новичка Горожан — нападающего Габриэля Жезуса.

19-летний бразилец только дважды выходил в стартовом составе Сити в рамках АПЛ, но уже успел отличиться 3-мя голами.

"Габриэль играет на профессиональном уровне лишь два года, он еще невероятно молод", — начал Фернандиньо.

"Выступления Жезуса за сборную Бразилии и Палмейрас впечатляли, ведь ему удалось выиграть несколько титулов, а теперь он прибыл в Англию и начал забивать".

"Порой Габриэль играет просто удивительно, но самое главное — у него есть характер и стабильность", — добавил хавбек Горожан.