Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура итальянского первенства.

Немного статистики и фактов из отчетного тура итальянского первенства. Нас порадовали сразу двумя топ-матчами: в первом выясняли отношения Рома с Фиорентиной, второй – Дерби Италии; еще в двух поединках командами было забито по восемь мячей; но и остальные встречи не разочаровали: 6 удалений, 4 пенальти, 3 отраженных, два хет-трика, один покер. Может, этот тур и не стал столь шокирующим на результат, как предыдущий, но он был зрелищным, однозначно!

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Наполи покуражился в Болонье

Искать дополнительного интереса к матчу Болоньи с Наполи не приходилось, все актуальные аспекты противостояния россо-блу с адзурри лежат на поверхности. Здесь и Роберто Донадони с Блеримом Джемаили против Наполи; здесь и Амаду Диавара с Эмануэле Джаккерини против Болоньи; в конце концов, Наполи обязан был взять реванш за поражение годичной давности, которое прервало беспроигрышную серию неаполитанцев и лишило их на тот момент возможности возглавить Серию А. Был интерес и у рядового болельщика, за последние семь матчей этот дуэт назабивал 30 мячей, что в среднем 4,3 за игру, а предпосылок уменьшения результативности на горизонте не всплывало.

Забегая наперед, Болонья не смогла воспользоваться главной проблемой Наполи – центром обороны. Выход Кулибали ожидали многие, но Сарри предпочел оставить сенегальца в запасе, отдав предпочтение паре Альбиоль – Максимович, чьи действия нельзя назвать идеальными (случай с голом Торосидиса), но отыграли они на высоком уровне. Единственный способ, которым Наполи позволил атаковать хозяевам, — дальние удары, но Рейна в субботний вечер был невероятно хорош, отразив все попытки соперника и взяв пенальти от Дестро.

Первый тайм превзошел все ожидания: пенальти, два удаления и 5 (!) голов на две команды. Наполи дважды отличился уже к шестой минуте (Хамшик и Инсинье), выйдя на второе место по результативности в первую 10-минутку. Но примечательно, что все шесть голов (у Ювентуса семь) пришлись только на три матча – против Интера, Милана и Болоньи. Такое начало не предвещало ничего хорошего для подопечных Донадони, но карты мог спутать Хосе Кальехон, который за считанные минуты привез пенальти, сыграв в волейбол в собственной штрафной площади, а затем повелся на провокацию соперника – вторая желтая и Наполи в середине первого тайма остался в меньшинстве.

Благо, у Сарри есть Дрис Мертенс, который просто феноменально выступает на позиции центрального нападающего. Бельгиец заработал на себе красную карточку сопернику, а с этого штрафного забил третий мяч. Но останавливаться на этом Дрис не собирался, оформив уже третий в чемпионате хет-трик, позволивший на некоторое время возглавить гонку капоканноньере. Удивительно, но лавры лучшего игрока матча с Мертенсом умудрился поделить Марек Хамшик, который также отметился тремя мячами и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров Наполи всех времен. До легендарного Марадоны осталось каких-то шесть голов и теперь слова агента словака о том, что Марек может догнать аргентинца уже в этом сезоне, не воспринимаются с такой саркастической усмешкой.

Этот матч обновил сразу несколько рекордов южан. Доселе адзурри никогда не забивали шесть голов на выезде, тогда как на Ренато Далл'Ара болельщики увидели семь (среди них мелькали и поклонники Реала), Наполи лидирует по числу забитых голов в чемпионате, а 55 мячей за 23 тура – лучший показатель в истории адзурри. Совсем скоро на дружину Сарри ожидает историческое противостояние с Реалом, но уже сейчас неаполитанцы могут быть довольны своим вторым местом, хоть и пробыли они там до вторника.

Сампдория обретает статус грозы лидеров

По мнению Массимо Ферреро, президента Сампдории, победу Наполи над его командой обеспечили результативные ошибки судьи. В прошлом туре патрон был невероятно эмоционален в собственной ложе на Марасси при каждом из трех забитых голов римской Роме, но Ферреро в общении с прессой как-то забыл упомянуть про ошибки арбитра уже в пользу его команды, которые и предопределили результат. В поединке с Миланом бригада судей отработала компетентно, и победа на Сан Сиро – отличный повод присвоить блу-черкьяти статус грозы авторитетов.

Травмы сразу двух основных исполнителей команды – Джакомо Бонавентуры и Маттиа Де Шильо – заставили Винченцо Монтеллу прибегнуть к тактическим изменениям. Вышло на первый взгляд пугающе, ведь линия обороны состояла из Романьоли, Палетты, Сапаты и Куцки, в основе с первых минут нашлось место Сосе, который никак не найдет себя в Милане. Но на деле выбранный модуль с игроками оказался более чем боеспособным. Статистически россо-нери на голову превосходили гостей: 67% владения мячом, 20 нанесенных ударов (7 у генуэзцев), из которых только шесть пришлось в створ (3), 14 заработанных штрафных (21) и 8 поданных корнеров (3). Увы, громадное преимущество не воплотилось в цифрах на табло, даже сыграло злую шутку с миланцами.

В одной из немногочисленных атак гостей мяч дошел до штрафной Доннаруммы. В борьбе за мяч, Фабио Квальярелла оказался более удачливым, нежели Габриэль Палетта, и заставил последнего сфолить. К пробитию 11-метрового подошел Мюриэль и был беспощаден, разведя голкипера и мяч по разным углам. Милан имел шанс как отыграться, так и вырвать победу, но чудеса в рамке ворот творил Эмилио Вивиано. Взятый удар от Лападулы и вовсе можно номинировать на звание лучшего сейва в туре, как минимум.

"После проигрыша всегда остается неприятный осадок. У меня не укладывается в голове результат, создать столько моментов, но в итоговом счете проиграть", — уповал на результат Винченцо Монтелла после матча. Казалось, Милан продлит свою 8-матчевую серию без поражений с Сампдорией, по крайней мере, все на это указывало. На деле же вышло иначе, Милан впервые с мая 2015 года потерпел три поражения подряд, а если взять во внимание кубковый поединок в Турине, — и вовсе четыре, чего не случалось ни при Михайловиче, ни даже при Индзаги.

Лацио побеждает, Пароло – солирует

Как ни странно, Пескара очень много фигурировала в прессе на этой неделе. Первой причиной послужил перенесенный матч с Фиорентиной, который Дельфины проиграли уже в компенсированное к поединку время, достойно проиграли, лишь с пенальти. Второй повод более печальный, ведь негодование тифози персоной главного тренера, действиями президента и отношением всех игроков выражается в многочисленные протесты и давление, которое уж точно является лишним для выступлений Пескары.

После матча с Фиорентиной одна из группировок фанатов выдвинула требование, чтоб клуб доигрывал этот сезон в других цветах. Итальянская пресса подхватила это обращение, мол, именно поэтому Дельфины и играли против Фиорентины в красно-белых цветах, но никак не из-за 40-ей годовщины дружбы с Виченцой (по официальной версии, таким образом, клуб почтил юбилей). На матч с Лацио Пескара вышла в традиционных цветах, а с ним и традиционно проиграла, еще и разгромно – 2:6. Никакая зимняя трасферная кампания, заключающаяся в привлечении именитых ветеранов, не может сразу ликвидировать те дыры в центре обороны, которые были, есть и, вероятнее всего, долго еще будут.

Лацио приехал очень злой и мотивированный в Пескару, не давали покоя последние два поражения в чемпионате: безнадежное от Ювентуса и иррациональное от Кьево. Пескара, конечно, пыталась навязать борьбу, на перерыв Дельфины и вовсе могли уйти, лидируя в счете, но Капрари не реализовал 11-метровый удар. А вот лациале в этом матче было просто не остановить, и мы получили поединок очень схожий с аналогичным на Ренато Далл’Ара. Только гол Бальде Кейта пришел из быстрой контратаки, все остальные забивались из зоны центра обороны, большинство из стандартов. Марко Пароло четырежды поразил врата Биссарри из вратарской штрафной, и это говорит о многом. Интересно, что три мяча Марко забил головой, и лишь один замкнув прострел партнера ногой.

Помимо Пароло и Кейта, записал на свой счет гол и Чиро Иммобиле, не празднуя при этом взятие ворот. Эх, вот что и вспоминают тифози Пескары, так это времена выступления в Серии Б, когда коллективом руководил Зденек Земан, а в составе имелись такие исполнители, как Марко Вератти, Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле. Эти времена давно канули в лету, теперь коллектив выступает в итальянском первенстве, выступает безнадежно, замыкая таблицу без единой победы. Лацио же продолжает успешно вести борьбу за еврокубки, а сам герой матча отреагировал на покер очень сдержанно: "Лучше б я забил один Кьево, а сегодня и три хватило бы".

Derby d'Italia: Ювентус минимально переиграл Интер

Нашла коса на камень. 7-матчевая победная серия Интера против 27-матчевой домашней победной серии Ювентуса. Конечно, однозначным лидером выступала именно команда Массимилиано Аллегри, но Интер, в отличии от матча первого круга, выступал коллективом, который реально мог огорчить Старую Синьору. Об этом говорит уровень демонстрируемой ими игры, об этом говорит серия, упомянутая выше, об этом говорит и история: нерадзурри относительно недавно уже останавливали туринцев, прервав их впечатляющий результат в сорок девять матчей без поражений. Произошло это в Турине, добавим сюда и победу Интера в первом круге – вот вам и повышенные шансы миланцев.

168-е Дерби Италии проходило под аккомпанемент не только противостояния клубов непосредственно, но и их главных нападающих – Гонсало Игуаин против Мауро Икарди. До этого тура аргентинцы возглавляли гонку капоканноньере, Игуаин отличился в последних шести матчах Ювентуса, тогда как Икарди являлся еще и лучшим ассистентом лиги. Подлил масла в огонь и Эдгардо Бауза, главный тренер сборной Аргентины, который в преддверии матча побывал на базе Интера и рассказал, что Икарди они рассматривают как потенциального игрока Альбиселесте, но на данный момент первым выбором остается Гонсало Игуаин. В Дерби отличиться ни одному, ни другому не удалось, чем с радостью воспользовались Дрис Мертенс и Эдин Джеко.

Оба коллектива показывали равный футбол практически без игры в центре поля, а вратари никак не могли расслабиться. На удар Гальярдини (один из самых активных игроков Интера у ворот Буффона за весь матч) отвечает Игуаин, на сейв Буффона после попытки Перишича Манджукич опасно бьет головой, комбинация за комбинацией, момент за моментом – игра держала в напряжении каждую секунду, и было сложно предугадать, что случится в следующем эпизоде. А случился гол, Хуан Куадрадо решился на удар с дальней дистанции, Ханданович не успел на него среагировать – 1:0.

Во втором тайме темп значительно успокоился, и стоит отметить, что Пьоли испортил игру своей команды неправильными заменами. Кандрева ушел слишком рано, Паласио своим выходом на поле практически оставил Интер в меньшинстве, Эдер не смог влиться в игру. "В подобного уровня матчах каждая ошибка может стать роковой. Мы оказались в невыгодном положении, потому что некоторые решения оказались неправильными", — словно признавая свою вину, говорил после матча Стефано Пьоли. – "Два поражения подряд должны встряхнуть нас. Впереди еще много матчей и не разыгранных очков".

Рома разгромила Фиорентину, Джеко возглавил гонку бомбардиров

"Посмотрите на прошедший Супербоул! Произойти может все что угодно. Ювентус будет терять очки, главное ими воспользоваться!" — Лучано Спаллетти не оставляет оптимизма побороться со Старой Синьорой за Скудетто, тогда как вся Италия уже очень давно молча согласилась с очередным чемпионским титулом бьянко-нери. Стоит отдать должное команде из Вечного города, если она и дальше будет так уверенно разбираться с командами уровня Фиорентины, интрига может и возродиться. Вот только нужно надеяться на то, что и Ювентус будет не безгрешен.

14 против 28. В два раза домашняя победная серия Волков уступает туринской, но даже этот показатель пока лучший в истории Ромы. Четырнадцатая победа была добыта красиво, результативно и в важной встрече, все-таки у римлян осталось желание отомстить за матч первого круга. Тогда Фиалки добыли скрипучую победу благодаря голу Милана Баделя на последних минутах. В этой встрече у подопечных Паулу Соузы шансов не было: "Рома была намного сильнее Фиорентины. Это касается и индивидуальных, и командных действий. С точки зрения техники и спортивной злости уровень соперника был намного выше", — резюмировал после матча португалец.

В первой половине встречи еще велась какая-то борьба, Фиорентина пыталась навязать свою игру сопернику, во втором же тайме на поле вышла только Рома, Фиалки мысленно остались в подтрибунном помещении. На дубль Джеко, и голы в исполнении Фасио с Наингголаном, гости не смогли ответить ничем. Босниец, который благодаря двум мячам единолично возглавил гонку капоканноньере, попутно установил лучшую свою результативность со времен выступления в Вольфсбурге – 17 мячей, и до 22-х в Германии осталось всего ничего. Особенно если учесть факт, что босниец сейчас на ходу, Эдин отличился в пяти последних матчах Ромы подряд.

4:0 – Рома уничтожает Фиорентину и возвращается на второе место в турнирной таблице. Команда Пауло Соузы показала ужасную игру и впервые проиграла в чемпионате в этом году. У римлян по календарю дальше Кротоне, но даже к следующему туру преимущество Ювентуса может увеличиться, так как уже сегодня Старая Синьора проведет перенесенный из-за Суперкубка Италии матч против тех же Пивагорейцев, где шансы у подопечных Аллегри проиграть просто мизерные.

Одной строкой

Быстрый дубль Алехандо Гомеса похоронил Кальяри уже на 17-й минуте, а вместе с ним и интригу. Бывший игрок Металлиста проводит выдающийся сезон, впрочем, как и Аталанта, и этот дубль позволил Папу повторить свою лучшую результативность – 8 голов за сезон. Положение дел в бергамаском клубе говорит о том, что вряд ли аргентинец на этом остановится, и в этом году будет установлена новая планка. На днях стало известно, что в случае выхода Аталанты в еврокубки, команда вынуждена будет играть на Мапеи, так как чиновники ФИФА сочли Атлети Адзурри д’Италия не соответствующим надлежащему уровню. Что ж, пока стадион просто набивается битком, а команда по делу празднует каждый победный матч с болельщиками.

Уход лидеров и масштабная трансферная кампания не могли не сказаться на результатах Дженоа. Команду покинули Паволетти, Ринкон и Окампос, тогда как им на смену пришли Таарабт, Хильемарк и Пинилья. На первый взгляд, замена не равноценная, но в 2017 году поражение от Сассуоло стало первым. Тем не менее, общая картина складывается не радужно для Ивана Юрича, ведь последняя победа Грифонов датирована 15 декабря, а в следующем туре на генуэзцев ожидает выезд в Неаполь, где адзурри точно в состоянии воспользоваться проблемами обороны Дженоа. Единственный гол в матче забил Пеллегрини, и с каждым туром неро-верди набирают ход (конечно, матч против Ювентуса выносится за скобки), а этот матч доказал, что Сассуоло способен набирать очки даже в матчах, в которых игра не идет.

Торино снова был близок к победе, но в итоге подопечные Михайловича должны довольствоваться ничьей. Андреа Белотти записал на свой счет 15 гол в этом сезоне, но гол итальянца так и остался единственным в матче, хотя Яго Фальке имел отличную возможность удвоить преимущество с пенальти. Торино так и не смог улучшить собственную статистику противостояния с Эмполи на Карло Кастеллани, где Быки единожды побеждали в далеком 1984 году. Эмполи, к тому же, продлил свою серию без поражения дома до четырех матчей, очки в поединке с подопечными Михайловича принес гол в компенсированное к первому тайму время Пуччарелли, и пусть пока тосканцы вдали от зоны вылета, каждое очко на вес золота. Тогда как Торино остается доигрывать сезон, зона вылета, как и еврокубки, уж очень далеко.

Перед матчем журналистов больше интересовали не положение дел в командах, а воспоминания Дель Нери о легендарном пребывании у руля Кьево. "Это было 17 лет назад", — отнекивался нынешний тренер Зебр. – "Эта история вобрала в себя самое лучшее, что есть в футболе. Родилась эта сказка из-за того, что случилась она в таком маленьком городке". Его визави, Роландо Маран, был более прагматичен, и оказался прав – на поле схлестнулись равные команды, что в итоговом счете отобразилось на табло. Кьево и Удинезе – два коллектива, которые обыграли одних из лидеров чемпионата в прошлом туре, Лацио и Милан соответственно. Сил оставили очень много на поле, поэтому от очной встречи много голов ждать не стоило. Так и вышло, единственное, чем может запомниться их встреча, так это равной борьбой, минимальным количеством моментов и удалением Цезара в конце матча.

Диего Лопес вдохнул новую жизнь, некий глоток воздуха, в тонущий на всех фронтах Палермо. Ничейный результат в Неаполе соч1ли за стечение обстоятельств, где на стороне сицилийцев выступила ее величество фортуна, но матч против прямого конкурента – Кротоне – розанеро выиграли по делу. Быстрый гол Ильи Несторовски задал тон матчу, а удаление во втором тайме Лоренсо Кризетига по факту поставило крест на всех попытках Пифагорейцев зацепиться за очки, которые и в равных то составах на них мало претендовали. Эта победа пока кардинально ничего не изменила в расположении дел на дне турнирной таблицы, но благодаря ей Палермо смог подняться на 18 строчку, а отставание от Эмполи сократилось до 8 очков.

ГОЛ ТУРА

Марек Хамшик, Болонья – Наполи, 1:6

СБОРНАЯ ТУРА (4-3-3)

Вивиано (Сампдория) – Конти (Аталанта), Ачерби (Сассуоло), Фасио (Рома), Кьеллини (Ювентус) — Хамшик (Наполи), Пароло (Лацио), Де Росси (Рома) — Мертенс (Наполи), Джеко (Рома), Гомес (Аталанта)

Сергей Синельник, Football.ua