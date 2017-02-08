Англия

Реал снова желает купить вратаря Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа.

Marca сообщает, что Королевский Клуб вновь нацелился на основного кипера Манчестер Юнайтед и сборной Испании.

Реал хочет приобрести Де Хеа, чтобы тот стал первым номером в Мадриде на долгие 10 лет.

Сливочные надеются, что в контракте Давида есть сумма выкупа, которая равна 65-ти млн. евро и, заплатив её, мадридцам не сможет сопротивляться руководство Дьяволов.

Недавно наставник МЮ Жозе Моуриньо заявил, что Де Хеа не продается.

Напомним, Реал мог купить Де Хеа в конце лета 2015 года, но стороны не успели оформить трансфер до закрытия трансферного окна.

Основным кипером в Реале сейчас является Кейлор Навас.