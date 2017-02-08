Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни возобновил тренировки в общей группе команды.

Напомним, Руни пропустил недавний матч своей команды против Лестера (3:0) по причине болезни.

Как информирует издание Sky Sports, сегодня англичанин приступил к тренировкам.

Ожидается, что Уэйн сможет принять участие в матче против Уотфорда, который состоится в субботу в рамках 25-го тура чемпионата Англии.

В текущем сезоне Руни провел за манкунианцев 17 матчей в чемпионате Англии, забив при этом 2 гола и отдав 5 результативных передач.