Англия

Один из богатейших людей мира, основатель компании Microsoft Билл Гейтс имел шанс стать владельцем Ливерпуля.

В 2007 году хозяевами Ливерпуля стали американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Жилетт. Впрочем, им не удалось справиться с долгами и в 2010 году они согласились продать клуб.

Barclays Capital должен был найти потенциальных покупателей. Во время судебного разбирательства между компанией Mill Financial and Gillett а также Королевским банком Шотландии выяснилось, что одним из возможных покупателей значился Билл Гейтс.

Впрочем, Гейтс так и не ответил на запрос Barclays.

В результате Ливерпуль был продан компании, ныне известной под названием Fenway Sports Group за 300 млн фунтов в октябре 2010.