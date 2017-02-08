Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян признался, что не мечтал выступать за Красных Дьяволов, однако всегда относился к ним с уважением, а также опроверг домыслы о том, что для него главное — деньги.

За три года в дортмундской Боруссии Мхитарян забил 41 гол и сделал 49 ассистов, что помогло ему стать одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке.

Боруссия хотела удержать армянина, но он перед началом этого сезона ушел в Манчестер Юнайтед.

"Не скажу, что я с самого детства мечтал выступать за Ман Юнайтед. Однако я всегда считал его одним из лучших клубов мира", — признался Генрих.

"Он больше Боруссии, поэтому я должен был принять предложение. Это был новый вызов, от которого я не мог отказаться".

Недоброжелатели предполагали, что главным фактором перехода Мхитаряна стали деньги.

"Мне сложно понять логику высказываний, что я перешел в МЮ из-за денег. Это просто не соответствует действительности. Если бы меня интересовали деньги – я бы ушел в Анжи, а не Боруссию Д. Но мне нужно было не это – я хотел продолжать расти".

"Решение покинуть Дортмунд было принято не из-за Боруссии. Просто пришло время нового вызова".

В нынешнем сезоне на счету Мхитаряна 21 матч за Ман Юнайтед, в которых Генрих забил 5 голов и сделал ассист.