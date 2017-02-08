Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера уверен, что конкурентам следует опасаться Красных Дьяволов в борьбе за место в топ-4.

Сейчас Манчестер Юнайтед идет на 6-м месте, но лишь на 5 пунктов отстает от второго Тоттенхэма. Манкунианцы не знают поражений уже в 15 матчах Премьер-лиги кряду и лишь обилие ничьих мешает им занимать место выше.

"Должны ли вышестоящие команды опасаться Юнайтед? Это именно то, чего мы и хотим", — заявил Эррера.

"Считаю, мы сражаемся с 6 командами в чемпионате – я также учитываю и Эвертон, ведь это очень хорошая команда. Борьба обещает быть сложной".

"Все хотят попасть в топ-4 и впереди много игр, но мы сейчас находимся в хорошей позиции. Все думают: "МЮ нас преследует". Да, мы не могли победить в 3 матчах до игры кряду, но ощущения были хорошими. Думаю, мы заслуживали большего против Стока и Халла".

В следующем туре Ман Юнайтед сыграет с Уотфордом.