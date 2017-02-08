Англия

Голкипер Челси Тибо Куртуа не согласен с теми, кто утверждает, что у Челси есть фора перед соперниками ввиду отсутствия еврокубков в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне Челси финишировал лишь 10-м в АПЛ и поэтому ни в какие еврокубки не попал. Зато в нынешней кампании Синие после 24 туров опережают ближайшего преследователя (Тоттенхэм) на 9 пунктов.

При этом другие команды из топ-4 – Тоттенхэм, Ман Сити и Арсенал вынуждены играть и в еврокубках.

"Футболистам не нужен отдых. Все хотят играть в еврокубках. Когда у тебя матч каждых 3-4 дня, то ты иногда играешь даже лучше, хотя это и скажется в конце сезона", — считает Куртуа.

"В тот год, когда мы стали чемпионами, мы играли в еврокубках. Так что не думаю, что разница так уж высока".

В воскресенье Аристократы сыграют с Бернли.