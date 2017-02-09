Англия

Полузащитник сборной Бразилии и Манчестер Сити Фернандиньо уверен, что его товарищ по обеим командам нападающий Габриэль Жезус сможет стать футболистом мирового класса.

19-летний Жезус перешел в Ман Сити лишь зимой из Палмейраса, но уже успел забить 3 гола в первых 3 матчах Премьер-лиги за новый клуб, в том числе – победный гол в дополнительное время против Суонси.

В двух прошлых встречах Габриэль выходил в основе вместо Серхио Агуэро, что породило слухи о том, что дни аргентинца на Этихаде уже сочтены.

"Габриэлю есть еще чему учиться, но начал он очень хорошо. Я доволен его прогрессом, его уверенностью в своих силах", — заявил Фернандиньо.

"Главное, что он может забивать голы. Жезус очень быстро освоился. Английский футбол очень непросто, так что я, если честно, надеюсь, что он сможет сделать даже больше".

"Я уверен, что Габриэль вырастет в топ-игрока".

После 24 туров Ман Сити занимает 3-е место в АПЛ. 13 февраля Горожане на выезде сыграют против Борнмута.