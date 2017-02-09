Англия

Лестер в экстра-тайме дожал Дерби и вышел в 1/8 Кубка Англии

Подопечные Клаудио Раньери с большим трудом пробились в следующий раунд Кубка Англии, вырвав победу лишь в дополнительном времени переигровки (3:1).

lcfc.com

Среди всех матчей 1/16 финала Кубка Англии лишь одна встреча завершилась ничейным результатом, после чего командам пришлось сыграть между собой переигровку — это встреча Дерби и Лестера. Первая игра завершилась со счетом 2:2, а сегодня команда Раньери таки прошла в следующий раунд, пусть это далось им совсем не просто. Напомним, что обе команды начали свой поход на этом турнире со стадии 1/32 финала: Бараны оставили позади ВБА, а Лестер разобрался с Эвертоном.



Команды выставили составы, которые мало чем напоминали те коллективы, что играли не так давно в Дерби. В целом, Раньери и Маккларен не сильно хотели этой переигровки, учитывая их дела в таблице своих лиг, поэтому в том и другом составе вышли не самые основные игроки. Уже с первых минут матча больше пошли вперед игроки хозяев, которые чаще ходили в атаку и заставляли работать кипера гостей. Первый шанс для гола был также у ворот Митчелла, когда после прострела от Грэя мог замыкать передачу Ахмед Муса, но до мяча нигериец не дотянулся.



Первая половина прошла довольно рутинно, а вот во втором тайме Лестер просто таки очень быстро вышел вперед. Мяч в чужую штрафную на дальнюю штангу доставил Грэй, после чего скидку ближе к центру штрафной исполнил Марк Олбрайтон, а завершил эпизод Энди Кинг, который своим ударом головой застал врасплох кипера гостей — 1:0.



Недолго продолжалась радость хозяев поля, ведь уже спустя некоторое время подопечные Маккларена смогли восстановить паритет в матче. Отличиться гостям помог стандарт, ведь свой гол они забили после удара от Абдула Камара со штрафного, к тому же мяч существенно изменил траекторию полета после рикошета от Чилвелла, стоящего в стенке — Цилер никак не мог среагировать — 1:1.



Лестер существенно прибавил впереди в последнюю десятиминутку основного времени, но отличиться им не удалось, а английские арбитры снова показали себя как не самые наилучшие. Майк Джонс не заметил откровенного нарушения правил со стороны вратаря Дерби, ведь Митчелл подыграл себе рукой за пределами своей штрафной, помешав Ахмеду Мусе продвинуться вперед. Мог случиться и курьез, когда уже на девяностой минуте защитник Дерби Лоу скидывал мяч своему вратарю, однако попал в штангу собственных ворот.



Все в этой игре решило дополнительное время, за которое Лисам удалось забить целых два мяча. Сперва расстроил гостей только вышедший на замену Вилфрид Ндиди — удар нигерийца из-за штрафной получился просто потрясающим, а мяч влетел в сетку чужих ворот срикошетив от штанги. А затем уже ближе к концу встречи свой мяч забил и Демарай Грэй, которого вполне можно назвать наиболее активным футболистом этого матча — юный англичанин прорвался в чужую штрафную мимо нескольких защитников Дерби и отправил круглого в дальний верхний угол — 3:1.



Таким образом действующий чемпион Англии с большим трудом пробрался в следующий раунд Кубка, где сразится с лондонским Миллуоллом.



Football.ua



Лестер – Дерби 3:1

Голы: Кинг, 47, Ндиди, 94, Грэй, 114 – Камара, 62



Лестер: Цилер — Амартей, Василевски, Беналуан, Чилвелл – Менди (Ндиди, 91), Кинг, Олбрайтон, Капустка (Марез, 81) — Грэй, Муса (Слимани, 91)



Дерби: Митчелл — Кристи, Кео, Шакелл, Лоу — де Сарт, Баттерфилд, Джонсон (Выдра, 53) – Камара (Расселл, 74), Блэкмэн (Ньюджент, 82), Анья



Предупреждения: Менди, Муса – Кристи