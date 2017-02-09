Англия

Главный тренер Лестера Клаудио Раньери признался, что очки (а стало быть и шансы на сохранение прописки) в Премьер-лиге для него важнее, нежели успехи в Кубке Англии.

Вчера Лестер в экстра-тайме вырвал победу над Дерби – 3:1. Голами отметились Энди Кинг, Уилфред Ндиди и Демарай Грей. В этом матче Раньери сделал 9 изменений по сравнению с игрой против МЮ в чемпионате.

В воскресенье Лестеру предстоит важная встреча с другим борцом за выживание – Суонси.

"Я много раз говорил, что поменял бы победы в кубке на очки в чемпионате, но это невозможно", — заявил Раньери.

"Против Суонси нас ожидает матч сезона. Ну, во всяком случае, один из главных матчей, ведь мы должны добыть результат. Что касается победы над Дерби, то она важна для уверенности. Надеюсь, это поможет нам улучшить свои выступления в АПЛ".

После 24 туров Лестер идет 16-м, лишь по дополнительным показателям опережая Суонси, у которого тоже 21 пункт. На 1 балл меньше у Халл Сити, на 2 - у Кристал Пэлас и Сандерленда.